Ракетная опасность объявлена в Пензенской области

На территории Пензенской области ввели режим «Ракетная опасность». Соответствующее уведомление пришло из приложения МЧС России.

Граждан на улице просят пройти в укрытие. Тех, кто дома, призывают не подходить к окнам и не пользоваться лифтами.

Губернатор Олег Мельниченко сообщил, что запущены сирены, речевое оповещение, смс-оповещение, уведомления в официальных каналах и по телевидению. В экстренном случае звонить по телефону 112.

Глава региона сообщил о введении плана «Ковер» на территории области. Работа аэропорта временно ограничена.

Нина Шевченко