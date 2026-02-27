После матча «Оренбург» — «Акрон» болельщиков развезут бесплатные автобусы

В субботу, 28 февраля, после матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» — «Акрон» болельщиков развезут бесплатные автобусы. Об этом сообщает пресс-служба оренбургского футбольного клуба.

Фото: Пресс-служба ФК Оренбург

Три автобуса отправятся к СКК «Оренбуржье», где в 17:00 (MSK+2) начнется матч баскетболисток «Надежды» против «Спарты энд К». Еще два автобуса поедут к ТРЦ «Кит».

Матч «Оренбург» — «Акрон» начнется на стадионе «Газовик» 28 февраля в 14:00 (MSK+2).

Андрей Сазонов