«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения магистральных нефтепроводов в Западной Сибири

«Россети Тюмень» завершили в ХМАО-Югре плановый капремонт линии электропередачи, участвующей в электроснабжении инфраструктуры ряда магистральных нефте- и газопроводов, которые обеспечивают транзит углеводородов с территории Западной Сибири в центральную Россию и Республику Беларусь. На эти цели системообразующая электросетевая компания направила свыше 3 млн рублей.



В ходе работ энергетики установили две новые металлические опоры высотой 24,5 метра и массой 1,5 тонны каждая. Среди особенностей таких конструкций – увеличенные междуфазные расстояния, которые позволяют избегать схлестывания проводов и снижают риск технологических нарушений из-за ветровых нагрузок. Опоры установлены на свайные фундаменты из металлических труб, забитых в грунт на глубину до шести метров для большей устойчивости. Кроме того, специалисты обновили стеклянные изоляторы, линейную арматуру и смонтировали птицезащитные устройства.

Для доставки персонала и материалов по труднодоступной болотистой местности энергетики построили автозимник протяженностью менее километра. По нему к месту проведения работ ежедневно добирались 10 специалистов и спецтехника, в числе которой были гусеничный транспортер-тягач и бурильно-сваебойная машина.

«Россети Тюмень» непрерывно совершенствуют работу электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона. Плановый капитальный ремонт линии повысил надежность электроснабжения объектов транзита углеводородов в главном нефтедобывающем регионе России.

АО «Россети Тюмень»