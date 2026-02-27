Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В администрации Октябрьского района Самары силовики провели обыски

В администрации Октябрьского района Самары вчера, 26 февраля, сотрудники управления экономической безопасности регионального ГУ МВД провели обыски. Об этом сообщил депутат собрания представителей Волжского района Самарской области Вячеслав Муртазин. 

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Интерес сотрудников вызвала деятельность отдела потребительского рынка администрации района и их возможные противозаконные взаимоотношения с местными предпринимателями. По итогам проведенных мероприятий, выемок телефонов и документов не исключено, что вопросы могут возникнуть и к главе района Сергею Радько»,— написал депутат в своем Telegram-канале. 

По информации Вячеслава Муртазина, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

В 2021 году суд признал бывшего замруководителя отдела потребрынка администрации Октябрьского района Самары Александра Фролова виновным в мошенничестве. Как выяснили следователи, чиновник получил от предпринимательницы, торгующей цветами, 648 тыс. руб. за несоставление протоколов об административных правонарушениях и за уведомление о проведении проверок сотрудниками отдела потребительского рынка. Кроме того, сотрудник районной администрации получил от нелегального торговца фруктами 315 тыс. руб.  за уведомление о  предстоящих проверках. 

Сабрина Самедова