В администрации Октябрьского района Самары силовики провели обыски
В администрации Октябрьского района Самары вчера, 26 февраля, сотрудники управления экономической безопасности регионального ГУ МВД провели обыски. Об этом сообщил депутат собрания представителей Волжского района Самарской области Вячеслав Муртазин.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
«Интерес сотрудников вызвала деятельность отдела потребительского рынка администрации района и их возможные противозаконные взаимоотношения с местными предпринимателями. По итогам проведенных мероприятий, выемок телефонов и документов не исключено, что вопросы могут возникнуть и к главе района Сергею Радько»,— написал депутат в своем Telegram-канале.
По информации Вячеслава Муртазина, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В 2021 году суд признал бывшего замруководителя отдела потребрынка администрации Октябрьского района Самары Александра Фролова виновным в мошенничестве. Как выяснили следователи, чиновник получил от предпринимательницы, торгующей цветами, 648 тыс. руб. за несоставление протоколов об административных правонарушениях и за уведомление о проведении проверок сотрудниками отдела потребительского рынка. Кроме того, сотрудник районной администрации получил от нелегального торговца фруктами 315 тыс. руб. за уведомление о предстоящих проверках.