В администрации Октябрьского района Самары силовики провели обыски

В администрации Октябрьского района Самары вчера, 26 февраля, сотрудники управления экономической безопасности регионального ГУ МВД провели обыски. Об этом сообщил депутат собрания представителей Волжского района Самарской области Вячеслав Муртазин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Интерес сотрудников вызвала деятельность отдела потребительского рынка администрации района и их возможные противозаконные взаимоотношения с местными предпринимателями. По итогам проведенных мероприятий, выемок телефонов и документов не исключено, что вопросы могут возникнуть и к главе района Сергею Радько»,— написал депутат в своем Telegram-канале.

По информации Вячеслава Муртазина, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В 2021 году суд признал бывшего замруководителя отдела потребрынка администрации Октябрьского района Самары Александра Фролова виновным в мошенничестве. Как выяснили следователи, чиновник получил от предпринимательницы, торгующей цветами, 648 тыс. руб. за несоставление протоколов об административных правонарушениях и за уведомление о проведении проверок сотрудниками отдела потребительского рынка. Кроме того, сотрудник районной администрации получил от нелегального торговца фруктами 315 тыс. руб. за уведомление о предстоящих проверках.

Сабрина Самедова