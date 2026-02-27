В Красновишерском округе пропала группа туристов

В Красновишерском округе перестала выходить на связь группа туристов из Уфы. Как сообщает телеграм-канал Mash, пятеро туристов приехали в деревню Золотанка 20 февраля и планировали подняться на плато Кваркуш. При этом в краевом МЧС они не зарегистрировались.

Вернуться домой туристы планировали 24 февраля, однако к этому сроку перестали выходить на связь. Автомобили, на которых они приехали в Красновишерский округ, по-прежнему находятся на стоянке. К розыску пропавших приступили волонтеры.