Чем известен топ-менеджер «Газпром нефти» Антон Джалябов

27 февраля в Санкт-Петербурге задержали зампреда правления «Газпром нефти» Антона Джалябова. Подробности биографии топ-менеджера — в справке “Ъ”.

Фото: ПАО «Газпром» Антон Джалябов

Фото: ПАО «Газпром»

Джалябов Антон Александрович родился в 1980 году. Окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».

В структурах «Газпрома» работает более 20 лет. В 2002–2020 годах прошел путь от оператора по добыче нефти и газа до начальника Управления организации реконструкции и строительства основных фондов ООО «Газпром добыча Надым» (Ямало-Ненецкий автономный округ). В октябре 2012 года принимал участие в запуске Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения на полуострове Ямал, за церемонией наблюдал Владимир Путин.

В 2020–2021 годах был директором филиала ООО «Газпром инвест» в городе Надым. В 2021–2023 годах — гендиректор ООО «Газпром добыча Ноябрьск». В августе 2023 года совет директоров ПАО «Газпром нефть» назначил господина Джалябова на должность заместителя гендиректора—главного инженера. Ранее такого поста в топ-менеджменте компании не было. С 2024 года курировал ключевой департамент разведки и добычи «Газпром нефти» в должности зампреда правления компании.

В 2020 году в соавторстве с научными сотрудниками Российского государственного университета нефти и газа опубликовал статью о проблемах обеспечения надежности и безопасности строительных конструкций площадочных объектов нефтегазового комплекса на многолетнемерзлых грунтах.