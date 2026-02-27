Литейный завод подал к Казанскому вертолетному заводу иски на 10,7 млн рублей

АО «Каменск-Уральский литейный завод» подал в Арбитражный суд Татарстана два исковых заявления к АО «Казанский вертолетный завод» (Казань) на общую сумму 10,7 млн руб. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Первое заявление поступило 20 февраля, сумма требований составила 4,4 млн руб. Второй иск литейный завод подал спустя четыре дня, 24 февраля, сумма иска составила 6,3 млн руб.

Суть заявленных требований не сообщается.

Ранее, в 2024 году, суд удовлетворил иск литейного завода к казанскому предприятию о взыскании задолженности за поставленную продукцию. Тогда с Казанского вертолетного завода взыскали 500 тыс. руб.

Казанский вертолетный завод производит вертолеты семейства Ми-8/17 и входит в холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех». Каменск-Уральский литейный завод выпускает авиационные колеса и агрегаты управления тормозными системами и входит в структуру НПК «Уралвагонзавод».

Анна Кайдалова