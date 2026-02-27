На вокзалах Павловск и Царское Село утром пропало электричество

На железнодорожных вокзалах Павловск и Царское Село в Пушкинском районе Санкт-Петербурга утром 27 февраля отключилось электроснабжение. Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги, вокзалы временно освещают с помощью резервных источников.

В ОЖД уточнили, что отключение произошло по техническим причинам, на движение поездов ситуация не повлияла. В подземных переходах дежурят работники железной дороги, пассажиров информируют о ситуации.

Сотрудники ОЖД восстанавливают электроснабжение.

Артемий Чулков