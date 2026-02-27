В Курганской области пресекли 60% внеплановых проверок бизнеса в 2025 году

Прокуратура Курганской области исключила из плана мероприятий по контролю за бизнесом более 73% ревизий. Усилен надзор за одобрением внеплановых проверок предпринимателей, отказано в 549 случаях, что составляет 59% от всех согласований, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время мониторинга деятельности органов, контролирующих бизнес, ведомство выявило 150 нарушений закона. Внесено 90 актов прокурорского реагирования, больше 20 лиц привлекли к дисциплинарной и административной ответственности. Кроме того, 49 нормативных правовых актов, противоречащих закону, изменили или отменили.

Всего в сфере защиты прав предпринимателей в прошлому году обнаружено около 1 тыс. нарушений. Прокуроры внесли 426 актов реагирования, предостерегли двух должностных лиц и привлекли 117 нарушителей к ответственности.

Виталина Ярховска