Нижегородка отдала мошенникам 10 млн рублей

Полиция расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве по заявлению нижегородки, которая отдала аферистам 10 млн руб. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Потерпевшей две недели звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили 65-летнюю жертву в том, что из-за утечки ее персональных данных мошенники получили доступ к конфиденциальной информации и пытаются переводить деньги от ее имени в недружественную страну.

По инструкции собеседников потерпевшая обналичила свои накопления и передала курьеру мошенников на улице Усилова.

Полиция разыскивает предполагаемых преступников.

Владимир Зубарев