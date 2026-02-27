Банк России выявил более 7 тыс. финансовых пирамид в 2025 году

В 2025 году Банк России выявил более 7 тыс. финансовых пирамид и других нелегальных участников финрынка, из них свыше 5,7 тыс. действовали в интернете. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Нередко организаторы раскручивали под разными названиями одну и ту же схему: были случаи, когда проекты дублировались более 300 раз»,— сообщили в Банке России. Нелегалы предлагали инвестировать в криптоактивы и оплачивать участие в пирамидах с помощью криптовалюты, чтобы сохранить анонимность и избежать наказания. За прошедший год регулятор выявил свыше 4,6 тыс. криптовалютных кошельков, на которые жертвы финансовых пирамид зачисляли средства. Такие кошельки также частично использовали псевдоброкеры для пополнения торгового счета клиента.

Создатели нелегальных схем акцентировали внимание на использовании искусственного интеллекта для привлечения молодой аудитории. «Опасной тенденцией стало втягивание участников нелегальных проектов в дропперство. В итоге они не только остаются без денег, но и могут оказаться соучастниками преступления»,— указала пресс-служба.

1,1 тыс. проектов пришлось на частных кредиторов. Они использовали сетевой формат, открывая офлайн-сервисы под общим брендом. Такую схему применяли псевдоломбарды и комиссионные магазины, выдававшие займы якобы под залог сдаваемых вещей.

В 2025 году по инициативе Центробанка было заблокировано 21,5 тыс. ресурсов в интернете, которые принадлежали финансовым пирамидам и нелегалам. За прошедший год после рассмотрения материалов о нелегальных проектах было возбуждено более 440 административных дел и принято более 650 различных мер реагирования, сообщили в Банке России.