К читателям газеты «Коммерсантъ»

Торжество Православия

Первое воскресенье Великого поста, которое в этом году пришлось на 1 марта, православные Церкви по всему миру совершают особый чин: «Торжество Православия». Своими историческими корнями эта традиция восходит к 843 году, когда после длительной борьбы с иконоборцами при малолетнем императоре Византии Михаиле III его матерью, блаженной царицей Феодорой и святым патриархом Константинопольским Мефодием был совершен Крестный ход и торжественно произнесены похвалы почитателям икон, а в адрес иконоборцев — анафема (отлучение, проклятие): «Кто не чествует изображение Господа нашего, Пресвятой Его Матери и всех святых, да будет проклят!» В дальнейшем чин Торжества Православия был дополнен догматами и постановлениями семи Вселенских Соборов и анафематствованиями ко всем, кто совершил тяжкие прегрешения перед Церковью.

На Руси среди анафематствованных были и «новые еретики», и противники государства Российского (например, Стенька Разин, Лже-Дмитрий — Григорий Отрепьев, гетман Мазепа и др.). В настоящее время анафематствуют тех, кто разделяет учение сект, «новых религиозных движений», неоязычества (1994 г.), новых раскольников — монаха Филарета (Денисенко, 1994 г.), который дерзнул наименовать себя патриархом Киевским и всея Руси — Украины и стал идейным вдохновителем возрождения национализма. Однако в 1971 году Русской Православной Церковью анафема была снята со старообрядцев, что способствует примирению в памяти и духовому единению нашего народа. Ведь анафема носит воспитательный характер, ее цель — пробудить человека к покаянию, уврачевать его духовные немощи.

Почему Православная Церковь защищает иконопочитание? Чествование, поклонение иконам не относится к материальным носителям, на которых изображен святой образ. «Честь, воздаваемая образу, переходит на Первообраз». Икона — это свидетельство Боговоплощения Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Ее часто именуют «живописным Евангелием», «бессловесной проповедью», «богословием в красках», поэтому через иконопись человек постигает то, что Священное Писание преподает нам словами. Отсюда и наименование иконы, по выражению священника Павла Флоренского, «окном из мира дольнего (земного) в мир горний (небесный)». Икона защищает основание нашей веры о том, что Иисус Христос как Истинный Бог и Истинный Человек, во всем подобном нам, кроме греха. Поэтому святые отцы VII Вселенского собора утвердили догмат, который гласит, что, взирая на образ (икону), умом восходим к первообразу — Троице, ко Христу, Божией Матери, Ангелам, святым — и возносим молитву им. Святой Иоанн Дамаскин, рассуждая о значении икон, писал: «В древности Бог бестелесный и не имеющий вида никогда не изображался; теперь же, когда Бог явился во плоти и с человеками поживе, изображают видимого Бога». Иконы призывают нас запечатлеть в душе своей Христа, ведь душа по природе своей христианка. Поэтому каждый из нас, согласно учению святых отцов, «есть иконописец собственной жизни». Что отобразится на нашей «иконе души», зависит от нашего выбора: или «Страшный суд», или «Воскресение». Великий пост — это путь духовной весны для души, целью которого является соединение и прославление Воскресшего Христа Спасителя. Пройдем же его достойно и напишем «икону своей жизни, где жизнь жительствует».

С праздником Торжества Православия!

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн