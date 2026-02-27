У «Ак Барс Капитала» хотят изъять земельные участки для реконструкции трассы Р-239

Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства подало иск в Арбитражный суд Татарстана к Управляющей компании «Ак Барс Капитал» об изъятии двух земельных участков для государственных нужд. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Истец просит прекратить право собственности компании на указанные участки и признать право собственности за Россией. Общая площадь изымаемых земель составляет 25,3 тыс. кв. м, объем компенсации за них составляет 10,5 млн руб.

Основанием для изъятия указана реконструкция федеральной автодороги Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном.

Судебное заседание назначено на 10 марта 2026 года.

Анна Кайдалова