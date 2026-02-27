Бурые медведи в нижегородском зоопарке «Лимпопо» вышли из зимней спячки
Бурые медведи Ляля и Балу в зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде вышли из зимней спячки. В 2026 году они проснулись чуть раньше, чем в прошлом, сообщили в пресс-службе зоопарка 27 февраля.
В «Лимпопо» назвали символичным, что в этом году бурые медведи проснулись в Международный день медведя, правда, полярного.
Обитатели нижегородского зоопарка проводили спячку каждый в своей берлоге, но проснулись одновременно. «Тот факт, что Ляля и Балу вышли из спячки, говорит о том, что весна в Нижний Новгород все-таки идет, ведь именно животные — лучшие метеорологи,— прокомментировал генеральный директор зоопарка Владимир Герасичкин.