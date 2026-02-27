УЗПМ представил Пермский край в составе делегации промышленных предприятий в Ярославской области

Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ) – ведущий российский производитель современных средств для борьбы со льдом под брендом «Бионорд» – принял участие в бизнес-миссии Пермского края в Ярославскую область. Предприятие вошло в число девяти промышленных компаний Прикамья, представивших регион в ходе двухдневного визита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Организаторами миссии выступили торгово-промышленные палаты Пермского края и Ярославской области. Формат предусматривал знакомство с промышленным потенциалом обоих регионов и прямые контакты между предприятиями. Каждая из девяти пермских компаний представила свои производственные компетенции и продукцию ярославскому деловому сообществу.

«Наш завод создавался в Пермском крае и остается пермским предприятием, хотя его продукция давно вышла за пределы Прикамья. Включение в состав краевой делегации – это уникальная возможность пообщаться с дорожными и коммунальными службами другого региона, узнать, какие задачи перед ними стоят и чем мы можем быть полезны», – отметил генеральный директор УЗПМ Дмитрий Пылёв.

УЗПМ входит в число крупнейших компаний Пермского края и является одним из градообразующих производств Краснокамска. Под брендом «Бионорд» завод выпускает линейку противогололедных материалов для содержания автомобильных дорог, тротуаров, взлетно-посадочных полос аэропортов, придомовых территорий и других объектов городской инфраструктуры. Продукция УЗПМ поставляется более чем в 50 регионов России, соответствует требованиям ГОСТ Р 58427-2020 и включена в реестр «100 лучших товаров России».

