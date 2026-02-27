Бывшего главного дорожника Ульяновска будут судить за помощь другу

В Ленинский районный суд направлено уголовное дело бывшего начальника управления дорожного хозяйства и транспорта администрации (УДХ) Ульяновска Максима Урачаева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, а также прав субъектов предпринимательства (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Об этом в пятницу сообщила прокуратура Ульяновской области.

Максим Урачаев прибыл в Ульяновск из Чувашии. Он родился в Чебоксарах, в 2003 году окончил Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства, в 2009 году — Московский автомобильно-дорожный институт, а в 2015 году — Чувашский государственный университет. Работал заместителем начальника управления механизации №1 ОАО «Дорисс» (Чебоксары), гендиректором ОАО «Дорожно-эксплутационное управление №139» (Цивильск, Чувашия), руководителем подразделения ульяновского филиала ООО «Автодоринжиниринг» (Сызрань Самарской области). В ноябре 2024 года, представляя его в качестве нового руководителя УДХ, мэр Ульяновска Александр Болдакин назвал Максима Урачаева руководителем с большим опытом работы.

Задержали Максима Урачаева 29 мая прошлого года сотрудники регионального управления ФСБ. В это время он находился в отпуске. В тот же день ушел на больничный, а 3 июня подал заявление на увольнение по собственному желанию. В ноябре прошлого года по требованию прокуратуры суд изменил Максиму Урачаеву формулировку увольнения на статью о несоблюдении служебных запретов. Расследование вело управление УФСБ.

По данным следствия, 42-летний начальник управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска Максим Урачаев в январе-феврале 2025 года «оказал содействие подконтрольной знакомому коммерческой организации в заключении с ООО «Транс-Сервис» муниципального контракта на оказание услуг по очистке снега на автомобильных дорогах». Как отмечается в материалах следствия, в дружеских отношениях с Максимом Урачаевым был (на тот момент) заместитель директора «получить для заместителя директора «Транс-Сервиса» Вадим Алля (в настоящее время возглавляет компанию). По мнению следствия, личная заинтересованность начальника управления дорожного хозяйства была обусловлена его «желанием укрепить данные отношения», а также «создать и сохранить имидж успешного руководителя, повысить свой авторитет перед вышестоящим руководством».

В прокуратуре отмечают, что действия обвиняемого «повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, равенства участников закупок, создания условий для свободной конкуренции и экономической деятельности, а также ущемление интересов иных субъектов предпринимательской деятельности, лишенных объективной возможности принять участие в процедурах закупок».

По словам адвоката, его подзащитный признал вину в полном объеме.

За последние 16 лет в УДХ сменилось 17 руководителей. В отношении троих из них возбуждались уголовные дела.

Андрей Васильев, Ульяновск