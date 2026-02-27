Спикер гордумы Пензы Денис Соболев ушел в отставку
Председатель городской думы Пензы Денис Соболев подал в отставку. Об этом стало известно сегодня на сессии.
Фото: t.me / SobolevDenisDuma
Господин Соболев на заседании не присутствовал. Причины ухода неизвестны. Заявление о досрочном прекращении полномочий он подал в четверг. Дозвониться в городской парламент «Ъ-Средняя Волга» не удалось.
Денис Соболев был спикером гордумы с сентября 2024 года. За него проголосовали депутаты восьмого созыва. До этого в течение пяти лет пост занимал Владимир Мутовкин.
Врио председателя назначен советник губернаторов Пензенской и Нижегородской областей Сергей Васянин.