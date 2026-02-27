Полиция изъяла у жителя Выборга более 700 граммов синтетических наркотиков

В Выборге задержали 32-летнего местного жителя, которого подозревают в работе на интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. В квартире мужчины полицейские обнаружили свертки с синтетическими наркотиками общим весом более 700 г, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Задержание прошло у квартиры дома 23 по Рубежной улице. В жилище нашли и изъяли три свертка с метилэфедроном массой 200,3 г и мефедрон весом 60 г. Кроме того, в холодильнике и шкафу обнаружили свертки с неизвестным веществом массой 484 г — их направили на экспертизу.

Следственное управление УМВД России по Выборгскому району Ленобласти возбудило уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30; ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Полиция устанавливает возможных соучастников и другие эпизоды.

Артемий Чулков