Роман «Преступление и наказание» является наиболее востребованным среди осужденных Прикамья

В учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю одним из самых популярных произведений для осужденных и арестованных по-прежнему остается роман Федора Достоевского «Преступление и наказание». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ

Также самыми востребованными авторами и произведениями для спецконтингента являются «Отцы и дети» Ивана Тургенева, «Мастер и Маргарита» и «Собачье сердце» Михаила Булгакова, «Анна Каренина» Льва Толстого, «Идиот» Федора Достоевского. Среди лидеров по читательским запросам также находятся произведения Александра Дюма, Виктор Гюго, Жюля Верна, Артура Конан Дойла, Стивена Кинга, Джека Лондона и братьев Стругацких.

В исправительных учреждениях Прикамья старшее поколение предпочитает классику (русскую и зарубежную), исторические произведения. Молодое поколение, в том числе несовершеннолетние осужденные в Пермской воспитательной колонии, отдают предпочтение жанру фэнтези, историческим и современной литературе, например, роману Алексея Иванова «Тобол», серии книг о Гарри Поттере и другим.