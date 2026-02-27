Казань заняла пятое место среди городов, которые россияне чаще всего рассматривают для переезда после путешествия. После поездки в столицу Татарстана 15,9% опрошенных заявили, что задумывались о смене места жительства, сообщает ТАСС.

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ После посещения Казани 15,9% туристов задумались о переезде

Казань уступает по этому показателю только Сочи, куда хотели бы переехать 39% опрошенных, Санкт-Петербургу (38%), Москве (29%) и Краснодару (25%).

В числе факторов, повлиявших на желание сменить город, 70% назвали природу, 45% — культуру, 38% — менталитет жителей. Треть участников опроса отметили локальную кухню, каждый пятый — возможности для образования и карьерного развития.

В целом по России 89% респондентов сообщили, что после визита в другой город хотели бы остаться там дольше. Из них около 40% рассматривают переезд на постоянное проживание, еще половина — возможность временно пожить в новом городе.

Анна Кайдалова