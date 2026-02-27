В Кузбассе возбуждено дело из-за долгов по зарплате в кафе на 12 млн рублей

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты в местном кафе «Подорожник», сообщили в пресс-службе регионального СКР. С ноября 2025-го по февраль 2026 года, по данным ведомства, более 300 работников сети остались без заработка. Общая сумма задолженности достигла около 12 млн руб.

Проводятся следственные действия. По уголовному делу назначена судебная бухгалтерская экспертиза, которая установит точный размер долга по зарплате. Также следствие принимает меры по выплате сотрудникам кафе положенных им денег.

Как уточнили в прокуратуре Кузбасса, дело по ч. 2 ст. 145.1 УК (невыплата зарплаты) возбуждено в отношении директора фирмы. Кроме того, прокурор привлек «виновное должностное лицо компании» к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП (нарушение трудового законодательства). В суд направили иски о взыскании с работодателя задолженности по зарплате.

Сеть кофеен «Подорожник» основана в Кемеровской области в 1995 году. Всего в регионе открыто 121 кафе, где работает более 1,2 тыс. сотрудниками.