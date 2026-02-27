Мигрант, устроивший смертельное ДТП в Самаре, сбежал в Узбекистан, не выплатив компенсацию

Мигрант, устроивший смертельное ДТП в Красноглинском районе Самары, сбежал в Узбекистан, не выплатив компенсацию. Во время заседания суда он просил смягчить приговор, «чтобы быстрее возместить расходы». Об этом «Ъ-Волга» сообщили родственники погибшего в результате аварии.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

ДТП произошло в январе 2021 года в Красноглинском районе Самары. Гражданин Узбекистана за рулем грузовика не пропустил легковой автомобиль,в результате чего 45-летний водитель машины скончался, а его дочь получила сотрясение мозга. Близкие погибшего отмечали, что собственник грузовика так и не понес ответственность, а нанятый им мигрант после освобождения уехал на родину.

История с этим смертельным ДТП вызвала общественный резонанс из-за того, что следствие и суд долго не могли определиться, кто должен выплатить компенсацию семье погибшего. В итоге был подан гражданский иск на предпринимателя Инну Брюхнову, однако, по информации родственников жертвы ДТП, «приставы взыскивают совсем небольшие суммы».

Андрей Сазонов