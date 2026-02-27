Количество изъятых поддельных купюр в Прикамье снизилось в 12 раз

В 2025 году в банковской системе Пермского края было изъято из обращения 22 поддельных российских денежных знака, что на 60% меньше, чем годом ранее. Это является самым низким показателем за последние пять лет. По сравнению с 2021 годом число фальшивок в Прикамье сократилось в 12 раз. Об этом сообщает отделение Банка России по Пермскому краю.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Большая часть выявленных в регионе поддельных банкнот – крупных номиналов: 12 фальшивых купюр – номиналом 5 тыс. руб., восемь – 1 тыс. руб. и по одной – номиналами 2 тыс. и 50 руб. Кроме того, изъято шесть поддельных банкнот долларов США.

«Ежегодно в Прикамье, как и по стране в целом, сокращается число выявленных фальшивок. Это происходит из-за совершенствования защитного комплекса купюр и роста доли безналичных операций. Однако не стоит забывать проверять подлинность банкнот, особенно высоких номиналов. Это можно сделать на просвет, на ощупь и при наклоне купюры», – отметил управляющий отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.