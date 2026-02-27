В 2025 году более половины отказов в трудоустройстве в Татарстане были обусловлены несоответствием квалификации соискателей требованиям вакансий. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба Talantix (входит в hh.ru).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане 51,8% отказов в найме связаны с квалификацией кандидатов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Доля отказов из-за недостатка навыков и квалификации составила 51,8%. Годом ранее этот показатель находился на уровне 36%.

Среди других причин — прекращение коммуникации со стороны кандидатов (4,9%), неподходящие условия работы, включая график и расположение (4,5%), а также отсутствие интереса к компании или вакансии (4,1%). Расхождения по уровню заработной платы стали основанием для отказа в 2,3% случаев.

Менее 1% отказов связаны с получением контроффера, решением заказчика подбора, результатами проверки службы безопасности или оценкой личностного соответствия.

Анна Кайдалова