В Челябинске 4 марта проверят работу системы оповещения о ЧС

На территории Челябинска 4 марта временно включат электросирены и громкоговорители. Это необходимо для проверки муниципальной системы оповещения о чрезвычайной ситуации, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

В указанный день сирены завоют с 10:35 до 10:45, а также с 11:20 до 11:35. Челябинцев просят сохранять спокойствие во время проверки.

В ЕДДС напоминают, что во время ЧС при звуке сирен с сигналом «Внимание всем!» необходимо включать телевизор и радиоприемник, чтобы прослушать экстренное сообщение о произошедшем и плане действий.

Ольга Воробьева