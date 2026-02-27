Тутаевец заплатил почти 300 тысяч за наезд на ярославского велосипедиста

46-летний житель Тутаевского округа заплатил 280 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда и судебных расходов после наезда на велосипедиста в Ярославле. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Суд установил, что утром житель Тутаева на автомобиле Land Rover Discovery при выезде со второстепенной дороги не уступил велосипедисту, который ехал по главной. Произошло столкновение. В результате аварии велосипедиста госпитализировали.

«Его здоровью причинен вред средней тяжести. В связи с временной потерей трудоспособности, дополнительными проблемами со здоровьем, затратами на лечение потерпевший обратился в суд и просил 2 млн руб. компенсации»,— рассказали в пресс-службе.

Суд снизил размер компенсации до 250 тыс. руб., еще 30 тыс. руб. было взыскано с водителя в качестве судебных расходов. Судебные приставы арестовали счета тутаевца и наложили запрет на регистрационные действия автотранспорта, в результате чего задолженность была оплачена.

Алла Чижова