Треть обращений к омбудсмену в Башкирии касается прав военнослужащих и их семей

В прошлом году в аппарат уполномоченного по правам человека в Башкирии Михаила Закомалдина поступило 791 письменное обращение, доложил сам омбудсмен депутатам Курултая Башкирии. По сравнению с 2024 годом, число обращений уменьшилось на 20,9%.

Чаще всего заявления граждан касаются прав военнослужащих и членов их семей в условиях СВО, привел данные Михаил Закомалдин — на эту тему поступило 255 обращений (на 34,9% больше, чем годом ранее). 87 запросов касались жилищных прав (в 2024 году таковых было 237). На систему здравоохранения в аппарат уполномоченного пожаловались 33 раза.

Деятельность правоохранительных органов — МВД по Башкирии, Следственного управления СКР, Главного управления Федеральной службы судебных приставов, Управления Федеральной системы исполнения наказаний — становилась поводом для письменных обращений в общей сложности 131 раз (в 2024 году — 198 раз). Более чем в три раза — с 19 до шести — уменьшилось число жалоб на работу городских и районных администраций.

Идэль Гумеров