Интернет-запросы на авиабилеты выросли в Прикамье на 10%

Жители Пермского края стали активнее искать билеты для путешествий. Интерес к предложениям авиакомпаний и билетных агрегаторов вырос в феврале 2026 года почти на 10% по сравнению с декабрем 2025 года. При этом 59% трафика приходится на сайты авиаперевозчиков. К таким выводам пришли аналитики МегаФона после изучения обезличенных данных пользователей.

Увеличение трафика на билетные сайты регистрируется сейчас практически во всех регионах России. В целом по стране показатель вырос на 15%. Несмотря на меньшую динамику, по общему объему информации, потраченной на поиск лучших направлений для поездок, Пермский край в феврале вошел в топ-10 регионов России. На первых строчках обосновались югорчане, свердловчане и москвичи.

По данным аналитиков, пермские пользователи наиболее активно рассматривают предложения перевозчиков и ищут оптимальную логистику для рабочих поездок и путешествий внутри страны и за рубежом в середине рабочей недели — на среду приходится 17% всего тематического мобильного трафика. Минимальный интерес к поиску билетов у пермяков наблюдается в выходные — субботу и воскресенье.