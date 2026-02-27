В Татарстане 69% работодателей намерены в 2026 году внедрять программы поддержки эмоционального здоровья сотрудников. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили аналитики сервиса по поиску работы hh.ru.

Развернуть на весь экран 69% компаний Татарстана займутся эмоциональным здоровьем сотрудников в 2026 году

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В 2026 году 52% работодателей республики планируют запустить программы по измерению и снижению стресса, 44% — проводить мастер-классы по личностному развитию, 40% — организовать консультации корпоративного психолога. В 24% компаний рассматривают внедрение программ и приложений для медитации, 20% — онлайн-формат психологической помощи, 16% — арт-терапию.

В настоящее время подобные инициативы отсутствуют в 69% компаний Татарстана. Онлайн-психологическая помощь и мастер-классы по развитию практикуются в 11% организаций. Консультации корпоративного психолога, горячие линии поддержки и приложения для медитации доступны в 3% компаний, арт-терапия — в 2%.

Анна Кайдалова