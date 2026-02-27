Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Орске признали незаконным межевание участка, границы которого наложены на реку Елшанка

Суд признал недействительными результаты межевания земельного участка, проведенного с нарушениями земельного и водного законодательства РФ, и исключил из Единого государственного реестра недвижимости сведения о координатах поворотных точек и границ земельного участка. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, Орская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что границы земельного участка площадью свыше 500 кв. м наложены на водный объект — реку Елшанка в границах Орска. Участок находится в собственности гражданина.

Земельный надел включает в себя часть водного объекта, его береговую линию и полосу, что противоречит требованиям законодательства.

