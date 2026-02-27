Суд в Саратове не вернул звание полицейскому, который продавал данные баз МВД

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове признал законным приговор бывшему старшему оперуполномоченному оперативно-сыскного отдела уголовного розыска Ивану Марадуде. Офицер полиции был осужден за взятку (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Деньги предназначались за систематическую передачу знакомому частному детективу служебной информации из баз МВД, сообщили в пресс-службе суда.

Как установил суд, майор Марадуда за вознаграждение предоставлял предпринимателю данные о владельцах и передвижении транспортных средств. В частности, заказчика интересовали сведения о поездках фигурантов на автомобилях «Яндекс.Такси». Полученная от действующего сотрудника полиции информация, по версии следствия, позволяла детективу повышать спрос на свои услуги. Деньги за это передавались полицейскому лично.

В релизе отмечается, что Марадуда полностью признал вину. Ленинский районный суд Воронежа в феврале прошлого года приговорил его к одному году колонии общего режима со штрафом в 90 тыс. руб. (пятикратная сумма взятки). Кроме того, осужденный был лишен права занимать должности в правоохранительной системе на три года, а также лишен специального звания «майор полиции».

Защита осужденного пыталась добиться смягчения решения. Адвокат не оспаривал ни доказанность вины, ни квалификацию действий своего подзащитного, однако просил отменить пункт о лишении Ивана Марадуды звания, ссылаясь на его многолетнюю службу, многочисленные поощрения и положительные характеристики.

Тем не менее, судебная коллегия кассационного суда не нашла оснований для смягчения приговора. В инстанции указали, что наказание было назначено с учетом тяжести преступления и личности осужденного, а применение ст. 48 УК РФ (лишение специального звания) является обоснованным.

Нина Шевченко