В Башкирии в воздух ежегодно выбрасывается 570 тысяч тонн загрязняющих веществ

Башкирия стабильно входит в число лидеров по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу среди регионов Приволжского федерального округа, сообщил премьер-министр региона Андрей Назаров на совещании по вопросам охраны атмосферного воздуха Уфы, Стерлитамака и Салавата.

По словам главы кабмина, которые приводит пресс-служба правительства, ежегодный объем выбросов составляет около 570 тыс. тонн, основная доля отходов приходится на нефтегазовый сектор, химическую промышленность и теплоэнергетику. В 2023 году выбросы составили 582 тыс. тонн, в 2024-м — 571,7 тыс. тонн.

Также господин Назаров отметил, что жители Уфы, Стерлитамака и Салавата часто жалуются на загазованность воздуха. За первый месяц 2026 года на эту тему поступило 177 обращений, 128 из которых оставили жители Стерлитамака.

Под конец совещания председатель правительства поручил министерству природопользования и экологии Башкирии проработать вопрос о применении малогабаритных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха.

Согласно сведениям Росстата, в 2024 году объем выбросов загрязняющих веществ в воздух от стационарных источников в Башкирии составил 430,8 тыс. тонн, это второе место среди субъектов ПФО после Оренбургской области.

Башгидрометцентр оценил как высокий уровень загрязнения атмосферы в Уфе в январе, зафиксировано 22 случая превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. В Стерлитамаке и Салавате уровень загрязнения воздуха оценивался как повышенный.

Идэль Гумеров