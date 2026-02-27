В Оренбуржье 4 марта проведут комплексную проверку готовности системы оповещения населения

В среду, 4 марта, в 10:40 (MSK+2) проведут комплексную проверку готовности системы оповещения населения Оренбургской области с практической подачей сигнала «Внимание всем!». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Сигнал будут подавать электрическими сиренами, громкоговорителями и гудками промышленных предприятий длительностью до трех минут. Рекомендуется, услышав сигнал, включить телевизионные каналы: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «ОТР», «ТВЦ» или радиоприемники на радиоканалах: «Маяк», «Радио Россия», «Вести ФМ».

Руфия Кутляева