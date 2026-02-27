Глава СКР запросил доклад по делу об исчезновении жительницы Самарской области

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах безвестного исчезновения жительницы Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отмечают в ведомстве, в эфире федерального телеканала сообщили о пропаже жительницы Самарской области. Ее исчезновение может быть связано с деструктивным влиянием организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.

Следственные органы СКР по Самарской области по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Руфия Кутляева