В Казани с использованием ипотеки реализуется 64% объектов. Это один из наименьших показателей доли рыночной ипотеки в 2025 году среди городов-миллионников, сообщает ТАСС со ссылкой на bnMAP.pro.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казань вошла в тройку городов с минимальной долей рыночной ипотеки

По этому показателю Казань уступила только Санкт-Петербургу, где с использованием ипотеки реализуется 54% объектов, и Москве (61%).

По данным аналитиков, эти города также относятся к числу миллионников с наиболее высокой средней стоимостью квадратного метра предложения.

По продолжительности среднего срока рыночной ипотеки столица Татарстана делит третье место с Ростовом-на-Дону, где средний срок составляет 28,2 года. Казань уступает только Краснодару, где срок достигает 29 лет, а также Омску и Тюмени с показателем 28,3 года.

Анна Кайдалова