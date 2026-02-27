Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Пулково самолет со 145 людьми на борту выкатился за пределы рулежной дорожки

Самолет Екатеринбург — Санкт-Петербург, на борту которого находились 138 пассажиров и 7 членов экипажа, выкатился за пределы рулежной дорожки в Пулково. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры

Инцидент произошел накануне, после посадки воздушного судна, уточнили в ведомстве. Никто не пострадал, всех пассажиров благополучно высадили.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.

Артемий Чулков

