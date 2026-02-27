Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Самарской области чиновника оштрафовали за то, что игнорировал местных жителей

Глава администрации городского поселения в Безенчукском районе Самарской области привлечен к административной ответственности за то, что не давал ответ на обращения граждан (ст. 5.59 КоАП РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Проверка показала, что ранее в администрацию городского поселения обратились жители многоквартирного дома на тему работы управляющей компании. Однако ответ чиновников они не получили.

Кроме того, в администрацию обращались граждане, недовольные расписанием движения общественного транспорта и уличным освещением в поселении. Представители администрации также проигнорировали местных жителей.

В связи с этим главу муниципалитета оштрафовали на пять тыс. рублей. После вмешательства прокуратуры жители получили все ответы.

Георгий Портнов