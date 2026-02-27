В Самарской области чиновника оштрафовали за то, что игнорировал местных жителей
Глава администрации городского поселения в Безенчукском районе Самарской области привлечен к административной ответственности за то, что не давал ответ на обращения граждан (ст. 5.59 КоАП РФ). Об этом сообщает прокуратура.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Проверка показала, что ранее в администрацию городского поселения обратились жители многоквартирного дома на тему работы управляющей компании. Однако ответ чиновников они не получили.
Кроме того, в администрацию обращались граждане, недовольные расписанием движения общественного транспорта и уличным освещением в поселении. Представители администрации также проигнорировали местных жителей.
В связи с этим главу муниципалитета оштрафовали на пять тыс. рублей. После вмешательства прокуратуры жители получили все ответы.