В Самарской области чиновника оштрафовали за то, что игнорировал местных жителей

Глава администрации городского поселения в Безенчукском районе Самарской области привлечен к административной ответственности за то, что не давал ответ на обращения граждан (ст. 5.59 КоАП РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Проверка показала, что ранее в администрацию городского поселения обратились жители многоквартирного дома на тему работы управляющей компании. Однако ответ чиновников они не получили.

Кроме того, в администрацию обращались граждане, недовольные расписанием движения общественного транспорта и уличным освещением в поселении. Представители администрации также проигнорировали местных жителей.

В связи с этим главу муниципалитета оштрафовали на пять тыс. рублей. После вмешательства прокуратуры жители получили все ответы.

Георгий Портнов