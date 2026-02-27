В Прикамье снизилось поступление налогов на прибыль

В Пермском крае отрасль финансовой и страховой деятельности демонстрировала снижение налоговых поступлений на 24,7% в прошлом году. Всего в данной категории было начислено 6,1 млрд против 8,1 млрд руб. годом ранее. Это произошло на фоне миграции крупного местного налогоплательщика в другой регион. Об этом рассказала руководитель УФНС по Пермскому краю Наталья Гурова на вчерашнем круглом столе «Ъ-Прикамье», посвященном состоянию краевой экономики. Название предприятия она не уточнила, сославшись на налоговую тайну.

Госпожа Гурова рассказала также, что в топ-5 отраслей по снижению поступлений в консолидированный бюджет Прикамья в 2025 году стали добыча полезных ископаемых (-56,6%), оптовая торговля (-9,8%), металлургическое производство (-25,6%), производство бумаги и изделий из нее (-29,4%). Среди основных причин: сокращение объемов реализации продукции, снижение курса доллара и цен на нефть, рост расходов в связи с увеличением стоимости товаров и сырья. Вместе с этим рост налоговых поступлений в бюджет демонстрировали производство готовых металлических изделий (+33,3%), строительство (+15,6%), транспортировка и хранение (+13,3%), производство нефтепродуктов (+51,4%), розничная торговля (+10,6%).

Так, по итогам 2025 года в консолидированный бюджет Пермского края поступило 71,6 млрд руб. налога на прибыль. Это на 19,6% ниже показателя предыдущего года (в 2024-м — 89 млрд руб.). Как ранее сообщал краевой минфин, на это повлияло снижение выручки (доходов) у крупнейших налогоплательщиков добывающих и реализующих конъюктурно зависимую продукцию и, соответственно, снижение налоговой базы для исчисления налога. Всего в консолидированный бюджет Прикамья в прошлом году поступило 251,3 млрд руб., что ниже показателя 2024-го на 0,2%.