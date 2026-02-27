На 106-м км МКАД закроют съезд с 15 марта

С 15 марта на 106-м км внешней стороны МКАД закроют съезд к дому 23Б в микрорайоне 1 Мая. Выезд с территории останется прежним. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

«Новая схема движения сделает проезд по магистрали более комфортным и безопасным»,— отметили в ведомстве. Как пояснили в департаменте, съезды с МКАД к соседним объектам создают помехи для основного потока.

Ближайший открытый съезд, которым можно воспользоваться, — на 105-м км МКАД. В Центре организации дорожного движения рекомендовали заранее планировать маршрут с учетом изменений на дороге.