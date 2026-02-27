УФАС подозревает производителя муки «Увелка» в копировании упаковки «Макфы»

Управление ФАС России по Челябинской области возбудило дело в отношении ООО «Ресурс» (владеет брендом «Увелка») по заявлению АО «Макфа». В действиях компании усматривают нарушения Закона о защите конкуренции, сообщает пресс-служба УФАС.

По данным ведомства, «Макфа» заявила, что «Ресурс» копирует внешний вид упаковки пшеничной муки высшего сорта 1 и 2 кг. Согласно представленным фото, совпадает форма, габариты и цвет, расположение наименования товара.

Комиссия начнет рассматривать дело 19 марта. Если нарушения со стороны ООО «Ресурс» признают, то организацию могут привлечь к ответственности.

Муку под брендом «Увелка» до 2025 года более 30 лет производит АО «Комбинат хлебопродуктов „Злак“. С 2025 году муку под тем же названием, но в новой упаковке начало выпускать ООО «Ресурс». Обе компании обладают правом производить продукцию под торговой маркой «Увелка».

Ольга Воробьева