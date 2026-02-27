Экс-глава Благовещенского района будет отвечать за природные памятники Башкирии

66-летний Фарит Фазылов стал начальником Дирекции по особо охраняемым природным территориям Башкирии (Дирекция по ООПТ РБ, подведомственно региональному министерству природопользования и экологии). Это следует из распоряжения главы Башкирии Радия Хабирова о внесении изменений в состав коллегии министерства: из него выбыли заместитель министра финансов Роза Юсупова и экс-начальник дирекции Айрат Валетдинов. Кроме господина Фазылова, в состав вошла замглавы минэкологии Инна Антонова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Благовещенского района Фарит Фазылов (справа) на встрече с жителями, 2016 год

Фото: Пресс-служба администрации Благовещенского района

По данным Rusprofile, новый начальник Дирекции по ООПТ РБ вступил в должность 10 февраля.

Фарит Фазылов родился 12 ноября 1959 года. С 2001-го по 2010 год занимал различные посты в органах местного самоуправления Уфы — от замначальника управления коммунального хозяйства и благоустройства мэрии до первого заместителя главы Октябрьского района. В 2010 году господин Фазылов стал главой Благовещенского района. В июле 2019 года он неожиданно покинул пост, тогда «Ъ-Уфа» со ссылкой на собственные источники сообщал, что новый глава администрации Олег Голов (ныне член Совета федерации) получил назначение по протекции руководителя администрации главы Башкирии Александра Сидякина (ныне председатель центрального исполнительного комитета генсовета «Единой России»). После отставки господин Фазылов несколько месяцев возглавлял АО «Башкоммунэнерго», а с апреля 2020-го по август 2024 года руководил Управлением судебного департамента в Башкирии.

Идэль Гумеров