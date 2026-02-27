Челябинская область и Башкирия обновили соглашение о сотрудничестве

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подписали обновленное соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба правительства региона.

Соглашение касается сотрудничества в торговоэкономической, научнотехнической, социальной, культурной и иных сферах. Документ актуализирует положения договора, заключенного в 2015 году, с учетом современных задач развития регионов.

Церемония подписания состоялась во время расширенной встречи делегации Челябинской области с представителями правительства Башкортостана.

Кроме того, представители регионов на встрече подписали ряд локальных соглашений о сотрудничестве в сфере среднего профессионального образования, туризма, в том числе природного и экологического, поддержки социально ориентированных НКО, а также о взаимодействии в период весеннего половодья.