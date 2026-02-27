В Оренбуржье глава муниципалитета задержан по подозрению в мошенничестве с землей

Следователи задержали главу Нежинского сельсовета Оренбургского района Оренбургской области. Он обвиняется в покушении на мошенничество организованной группой (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Чиновнику инкриминируют попытку незаконного приобретения муниципальных земельных участков с целью их последующей продажи. Следствие установило, что с 2015 по 2026 год обвиняемый в составе преступной группы пытался обманом получить право собственности на земли на территории садового некоммерческого товарищества. Целью было дробление участков и продажа их по рыночной стоимости.

Деятельность группы была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Оренбургской области. В настоящее время решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Георгий Портнов