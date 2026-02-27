5 звезд Euro NCAP 2025 для EXEED EXLANTIX ES И ET – ВЕРШИНА БЕЗОПАСНОСТИ

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Четырехдверное купе EXEED EXLANTIX ES и кроссовер EXEED EXLANTIX ET получили высшую оценку – 5 звезд европейской организации по оценке безопасности автомобилей Euro NCAP. Это стало возможным благодаря исключительным показателям безопасности во всех аспектах, что подтверждает высокий научно-исследовательский потенциал китайских автопроизводителей в области активной и пассивной безопасности.

Выдающиеся результаты EXEED EXLANTIX ES и ET

В тестах Euro NCAP 2025 EXEED EXLANTIX ES и ET получили высший балл по всем критериям тестирования: защита взрослых пассажиров, защита детей, эффективность систем помощи водителю и защита уязвимых участников дорожного движения. EXEED EXLANTIX ET получил впечатляющую оценку в 90% по показателю защиты взрослых пассажиров.

Пятизвездочные рейтинги двух моделей EXEED EXLANTIX – это не просто свидетельство исключительной безопасности этих автомобилей. Они подчеркивают системное технологическое превосходство линейки EXEED EXLANTIX в создании надежной архитектуры кузова и тяговых батарей, а также качественных материалов и интеллектуальных систем помощи водителю.

Технологии, создающие всеобъемлющий щит безопасности

Созданные на глобальной высокопроизводительной электрической платформе E0X, EXEED EXLANTIX ES и ET обладают сверхнадежной конструкцией кузова, на 88% состоящего из высокопрочной стали. Эта выносливая архитектура закладывает прочный фундамент для защиты пассажиров, обеспечивая целостность салона даже в случае столкновения. При этом коэффициент жесткости кузова у этих моделей на одном уровне с показателями спортивных гиперкаров.

В области активной безопасности и интеллектуальных ассистентов водителя, обе модели предлагают полный набор ассистентов вождения и активной безопасности ADAS, обеспечивая раннее предупреждение о потенциальных опасностях в режиме реального времени и проактивное вмешательство в критических сценариях для снижения риска ДТП.

EXEED EXLANTIX ES реализует принципиально новый уровень защиты, объединяя активные (ADAS) и пассивные системы безопасности (включая подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности) в единую интеллектуальную цепочку. Ключевой инновацией выступает технология координации сигналов столкновения, которая обеспечивает бесшовную последовательность защитных мер – от раннего предупреждения до защиты после столкновения.

Безопасность как залог глобального лидерства в сегменте премиальных гибридных автомобилей

Признание достижений EXEED независимой международной организацией Euro NCAP служит убедительным подтверждением глобальной стратегии бренда. Безопасность – фундаментальная основа для доверия потребителей, а этот успех EXEED подтверждает приверженность высочайшим стандартам безопасности и заботе о владельцах по всему миру.

В 2026 году Euro NCAP анонсировала самую масштабную реформу системы оценки безопасности автомобилей, введя четыре новых критерия тестирования: безопасное вождение (оценка работы электронных ассистентов водителя в стандартном, не аварийном, режиме), предотвращение столкновений (оценка системы автоматического аварийного торможения в различных сценариях), защита при столкновении (оценивается уровень деформации кабины, нагрузки на тело, защита шеи и головы) и безопасность после столкновения (оценивается реагирование системы на чрезвычайные ситуации, отсутствие препятствий для оказания помощи пострадавшим).

Новый стандарт является серьезным техническим вызовом как для EXEED, так и для всей автомобильной промышленности. Используя свой обширный опыт в области пассивных защитных конструкций, активных технологий безопасности и систем защиты тяговых батарей, EXEED создал перспективные технические возможности для соответствия этим ужесточенным требованиям.

В дальнейшем бренд продолжит ставить безопасность в центр своей стратегии развития, активно участвовать в развитии глобальных технологий безопасности автомобилей и оставаться приверженным созданию премиальных продуктов в сфере автотранспорта на новых источниках энергии. Бренд продолжит предоставлять сочетание передовых характеристик, высочайшего комфорта и бескомпромиссной безопасности, переопределяя эталон безопасности для глобального сегмента премиальных гибридных автомобилей.

Автомобили EXLANTIX официально представлены в шоуруме EXEED Центр Сатурн-Р-Авто, авторизованному для продажи и обслуживанию моделей EXLANTIX.

EXEED САТУРН-Р-АВТО - единственный дилерский центр в городе Пермь, построенный по стандартам 3.0 бренда EXEED.

Что ждет клиентов в автосалоне EXEED?

Новые стандарты касаются как внешнего оформления, так и интерьерных решений. Архитектурная концепция подчеркивает ключевые ценности бренда, интеллектуальные технологии, высочайшее качество и клиентоориентированный подход.

Основная идея проекта – создание комфортного и современного пространства шоурума, в котором можно не только получить полный комплекс услуг дилерского центра, но и приятно провести время в кафе и клиентской зоне. В шоуруме представлен актуальный модельный ряд бренда, выдача автомобилей осуществляется в закрытой приватной зоне, оказываются консультации клиентам по всем направлениям деятельности.

Кафе и клиентская зона являются визуальным центром притяжения в шоуруме. Интерьерные решения продиктованы пониманием потребностей клиентов EXEED. Разные по концепции зоны помогут каждому клиенту найти независимое пространство в соответствии с целями посещения дилерского центра. В лаунж-зоне каждый клиент может отдохнуть в мягких креслах или на диване, а в зоне кафе неформальную обстановку поддерживает полноценная барная стойка, которая позволит отвлечься от суеты. Приглушенная цветовая гамма и акцентный свет наилучшим образом подчеркивают спокойную и расслабляющую атмосферу. Третий сегмент клиентской зоны – деловое пространство, где можно поработать за ноутбуком, зарядить гаджеты и в неформальной обстановке пообщаться с сотрудниками дилерского центра по любым услугам.

