В Техасе закрыли воздушное пространство из-за сбитого Пентагоном дрона пограничников

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вводило временные ограничения на полеты в районе форта Хэнкок в Техасе, недалеко от границы с Мексикой. Причиной стало случайное уничтожение дрона Пограничного патруля силами Пентагона. Об этом сообщает Axios со ссылкой на представителя администрации.

По данным собеседников издания, Пентагон применил военную лазерную систему против дронов, не согласовав действия с Пограничным патрулем и FAA. В результате было временно закрыто воздушное пространство.

Власти официально заявили, что ограничения введены после «быстрого реагирования на вторжение беспилотников картеля». Члены комитетов по авиации и нацбезопасности Рик Ларсен, Бенни Томпсон и Андре Карсон осудили администрацию Дональда Трампа за отсутствие координации между ведомствами, сообщает Reuters. Сенаторы потребовали проведения закрытого брифинга по инциденту.