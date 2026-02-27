Петербург прервал 60-дневный безоттепельный период

Впервые за 55 лет январь и февраль в Санкт-Петербурге могли бы стать безоттепельными месяцами. До рекорда Северной столице не хватило двух дней, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По информации городской метеостанции Северной столицы, температура воздуха превысила отметку в 0 градусов в 6:00, зафиксировали +0,3 градуса. В предыдущие годы январь и февраль были безоттепельными по отдельности. До этого начало года было таким в 2010 году, а второй месяц — в 2018-м.

По прогнозу синоптика, оттепель продлится в Петербурге до 1 марта включительно. В первую неделю марта по ночам еще будет морозно -1…-6 (градусов), а днем +1…+4.

Татьяна Титаева