Экс-главу Индустриального района Перми оставили в СИЗО

Пермский гарнизонный суд продлил сроки содержания под стражей бывшему главе Индустриального района Перми Дмитрию Дробинину. В настоящее время господин Дробинин является подсудимым по делу о даче взятки должностному лицу Минобороны РФ.

Напомним, Дмитрий Дробинин ранее обвинялся в хищении средств в размере 500 тыс. руб. у некоммерческого фонда «Развитие», а также в получении взятки за решение вопроса по отмене демонтажа самовольно установленной автомойки. Весной 2025 года он заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО. Уголовное дело в отношении него было приостановлено. В ноябре 2025 года Дмитрий Дробинин был задержан по подозрению в даче взятки за выдачу медзаключения, которое освободило бы его от дальнейшей военной службы. Его арестовали и отправили в СИЗО. Уголовное дело по факту хищения средств фонда «Развитие» рассматривается в Индустриальном суде Перми.

По данным портала Properm.ru, в январе 2026 года в отношении господина Дробинина было возбуждено еще одно уголовное дело — находясь в зоне СВО он перевел на свой счет из банковского приложения на смартфоне сослуживца 2 млн руб