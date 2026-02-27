ABC: Трампа проинформировали о потенциальных вариантах удара по Ирану

Глава Центрального командования ВС США Брэд Купер представил президенту Дональду Трампу потенциальные варианты военных действий в отношении Ирана. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.

По информации телеканала, брифинг состоялся 26 февраля. В нем также принял участие председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн. Некоторые представители Республиканской партии, а также несколько советников господина Трампа в частном порядке выступают за то, чтобы главный удар по Ирану нанес Израиль, а не США. Источники не исключают совместной американо-израильской операции.

Встреча прошла после очередного раунда непрямых переговоров между США и Ираном в Женеве. Стороны заявили о прогрессе и договорились продолжить технические консультации на следующей неделе в Вене, заявлял глава иранского МИД Аббас Арагчи. Глава информационного совета правительства Ирана Эльяс Хазрати сообщал, что Тегеран отверг некоторые требования Вашингтона.