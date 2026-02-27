Экс-директор Пермской областной филармонии возглавил филармонию Свердловской области

Бывший руководитель Пермской областной филармонии Рустем Хасанов назначен директором Свердловской государственной академической филармонии. Об этом сообщает «Ъ-Урал».

Рустем Хасанов закончил Казанскую консерваторию. В течение девяти лет был художественным руководителем Пермской областной филармонии, а в 2002 году возглавил ее. С 2005 года господин Хасанов занимает пост первого замдиректора Свердловской филармонии по творческой деятельности.

За годы работы он организовал несколько культурных проектов федерального и международного уровня. Среди них — Симфонический форум России, фестивали «Евразия» и «Безумные дни в Екатеринбурге», Летняя международная молодежная оркестровая академия.