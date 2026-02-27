В Госдуме напомнили, что рабочий день 6 марта не будет сокращенным

В марте не предусмотрено сокращение продолжительности рабочего дня в преддверии Международного женского дня. 6 марта будет обычным рабочим днем «стандартной продолжительности», заявил «РИА Новости» глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По словам депутата, такая регламентация позволяет «сохранять стабильность производственного процесса». При этом господин Нилов призвал руководителей организаций по возможности поощрить сотрудников ранним завершением рабочего дня накануне праздника.

Праздники в марте продлятся три дня — с 7 по 9 марта. Всего в 2026 году официально 118 выходных и праздничных дней.